Петербуржцы потратят на цветы и подарки к 8 марта более 7 тысяч рублей

В этом году петербуржцы готовы потратить 4000 рублей на подарки и 3000 – на цветы.

В Петербурге на цветы и подарки к 8 марта граждане потратят в среднем 7 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба SuperJob.

Самые дорогие подарки и цветы на 8 Марта дарят в Москве и Красноярске, а самые бюджетные – в Перми. В Петербурге общий бюджет на цветы и подарки в этом году составил 7,3 тысячи рублей, что на 300 рублей меньше, чем в 2022 году.

В этом году петербуржцы готовы потратить 4000 рублей на подарки и 3000 – на цветы. Это на 500 и 200 рублей меньше и больше соответственно, чем в 2022 году.

Мужчины чаще всего дарят подарки и цветы на 8 Марта своим женам (28%), мамам (17%) и дочерям (9%), а женщины – мамам (36%), родным (10%), дочерям (8%) и подругам (7%).

Фото: pxhere.com