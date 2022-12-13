Петербуржцам напомнили, как правильно выбрать живые цветы

Лучше не брать цветы, у которых лепестки выглядят слабыми, вялыми.

Атрибут предстоящего праздника 8 марта – живые цветы. Роспотребнадзор по Петербургу напомнил, на что обратить внимание при выборе букета и как сохранить его свежесть.

Стебель не должен быть слишком сухим. Хорошим признаком свежести будет наличие "рубашки" или "рубашечного листа". Лучше всего выбирать полураскрытые цветы. Роспотребнадзор по Петербургу

Лучше не брать цветы, у которых лепестки выглядят слабыми, вялыми. После покупки цветы не стоит долго оставлять без воды, лучше сразу после покупки поставить их в воду. Также цветы не любят резких перепадов температур. Если букет куплен в холодную погоду, то не стоит сразу их заносить в дом, сначала нужно, чтобы они немного постояли в прихожей, где немного прохладнее.

Также не стоит забывать обновлять срез цветов, прежде чем поставить их в вазу. Для цветов с мягким, толстым стеблем предпочтительнее косой срез: чем толще стебель цветка, тем длиннее должен быть срез. Растения с жестким, древовидным стеблем нужно обломать или обрезать, а концы расщепить ножом. Нижние листья, как подсохшие, так и свежие нужно удалить.

Разделить нужно нарциссы и лилии, гвоздики и розы, ландыши и тюльпаны. Соседства красных роз, ландышей и рододендронов не выдерживает большинство растений. Зато веточка туи – отличный способ превратить любой букет в "долгожителя". Роспотребнадзор по Петербургу

Также стало известно, что петербуржцы потратят на цветы и подарки к 8 марта более 7 тысяч рублей.

Фото: Piter.tv