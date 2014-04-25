Только 28% петербуржцев считают необходимым ежегодно делать прививку от гриппа

Гендерные различия заметны: мужчины относятся к идее прививок немного лояльнее женщин (30% против 26%).

Сервис по поиску работы SuperJob провёл исследование, направленное на изучение профилактических мер против гриппа, применяемых в компаниях на территории Петербурга. Согласно результатам, самая распространённая мера борьбы с заболеванием — вакцинация, которую организуют 39% компаний.

Другие методы включают обязательное ношение масок сотрудниками (6%), проведение специальных профилактических мероприятий (4%), обеспечение работников витаминами и биологически активными добавками (3%) и применение дезинфицирующих средств (2%). Вместе с тем большинство фирм (37%) не предпринимают никаких действий для предупреждения распространения инфекционных заболеваний.

Анализ общественного мнения показал, что 28% жителей города убеждены в целесообразности ежегодной вакцинации от гриппа, тогда как 46% высказались категорически против. Гендерные различия заметны: мужчины относятся к идее прививок немного лояльнее женщин (30% против 26%). Возраст тоже играет роль: молодёжь моложе 35 лет демонстрирует наибольшую степень поддержки вакцинации (31%). Уровень дохода также влияет на отношение к прививкам: среди тех, чей ежемесячный заработок не превышает 50 тысяч рублей, сторонников вакцинации оказалось больше (32%), чем среди высокооплачиваемых работников (27%).

