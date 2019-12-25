Эксперты рассказали, сколько петербуржцев довольны расположением своего офиса

Наибольшей удовлетворенностью расположением рабочих офисов или производственных площадок отличаются жители Краснодарского края (71%) и Новосибирской области (68%).

Исследование пресс-службы hh.ru показало, что наибольшей удовлетворенностью расположением рабочих офисов или производственных площадок отличаются жители Краснодарского края (71%) и Новосибирской области (68%).

Жители Москвы и Петербурга оценивают этот аспект значительно скромнее — лишь 62% и 56% респондентов соответственно заявили о своей удовлетворённости.

Что касается условий непосредственно на рабочем месте, то здесь тоже лидируют региональные работники. Так, 65% опрошенных в Краснодарском крае выразили удовлетворение условиями труда, в Тюменской области этот показатель составил 61%. Между тем, среди москвичей довольны условиями лишь 53%, а среди петербуржцев — ещё меньше, всего 52%.

