В Петербурге на взнос по ипотеке семье придётся копить почти 5 лет

При этом, доля семей, которая не сможет сделать этого даже за 10 лет, составляет 16,6%.

Петербург занял лишь 26-е место в списке регионов по скорости накопления первоначального взноса семьёй с одним ребёнком. Рейтинг подготовило РИА Новости, исходя из официальной статистики.

При составлении рейтинга предполагалось, что семья с двумя работающими супругами на первоначальный взнос откладывают половину свободных доходов, то есть сумму заработка за вычетом прожиточного минимума. Первоначальный взнос определён как 30% стоимости квартиры площадью 60 квадратных метров.

Согласно подсчетам, петербургской семье нужно копить на первый платёж 4,8 лет. При этом, доля семей, которая не сможет сделать этого даже за 10 лет, составляет 16,6%.

В Ленинградской области потребуется 5,3 года для накопления, регион находится на 44-м месте рейтинга. Следом идут Москва и Подмосковье.

Ранее аналитики выяснили, на какие цели жители Северной столицы тратят большую часть заработка. По данным исследования сервиса по поиску работы "HeadHunter Северо-Запад", 51% горожан отмечают, что основным пунктом расходов для них считается еда.

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