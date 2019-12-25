Основная часть зарплаты петербуржцев уходит на еду

На втором месте в списке оказались аренда жилья и ипотека.

Аналитики выяснили, на какие цели жители Северной столицы тратят большую часть заработка. По данным исследования сервиса по поиску работы "HeadHunter Северо-Запад", 51% горожан отмечают, что основным пунктом расходов для них считается еда.

На втором месте в списке оказались аренда жилья и ипотека, которые дороже всего обходятся для 43% респондентов. Каждый четвёртый петербуржец, или 24%, считает самой большой тратой коммунальные расходы.

Кроме того, 17% горожан выплачивают кредиты с помощью основной части своей зарплаты. По 12% отметили траты на детей и транспорт и/или автомобиль, по 8% выбрали лекарства и посещение медиков, а также досуг и отдых, 5% − одежду и обувь, образование. На уход за собой больше всего трат уходит у 4% проживающих в Петербурге, а на связь, телевидение и интернет – всего у 1%.

Ранее мы сообщили о том, что рост зарплат в сфере IT снизился в Петербурге.

Фото: Piter.TV