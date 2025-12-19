  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Петербургские лагеря примут свыше 160 тыс. детей в 2026 году
Сегодня, 8:55
143
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Петербургские лагеря примут свыше 160 тыс. детей в 2026 году

0 0

В прошлом году учреждения посетили 155 тыс. ребят.

Оздоровительные лагеря Петербурга в 2026 году примут 163 тыс. детей. В прошлом году учреждения посетили 155 тыс. ребят, передает ТАСС. 

Льготники смогут подать заявления со 2 февраля. Для этого нужно обратиться в МФЦ, районную администрацию или воспользоваться "Госуслугами". Кроме того, в квоту включен отдых в лагерях дневного пребывания, которые организованы на базе образовательных учреждений. 

Ранее на Piter.TV: власти Петербурга усилят работу по обеспечению местами в яслях. В период с 2019 по 2024 годы было построено 320 недостающих социальных объектов. 

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер) 

Теги: дети, лагеря
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии