Петербургские лагеря примут свыше 160 тыс. детей в 2026 году

В прошлом году учреждения посетили 155 тыс. ребят.

Оздоровительные лагеря Петербурга в 2026 году примут 163 тыс. детей. В прошлом году учреждения посетили 155 тыс. ребят, передает ТАСС.

Льготники смогут подать заявления со 2 февраля. Для этого нужно обратиться в МФЦ, районную администрацию или воспользоваться "Госуслугами". Кроме того, в квоту включен отдых в лагерях дневного пребывания, которые организованы на базе образовательных учреждений.

Ранее на Piter.TV: власти Петербурга усилят работу по обеспечению местами в яслях. В период с 2019 по 2024 годы было построено 320 недостающих социальных объектов.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)