Власти Петербурга усилят работу по обеспечению местами в яслях

Смольный распорядился ускорить развитие яслей для малышей в Петербурге.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов дал поручение усилить работу по развитию системы яслей после обсуждения этой темы на рабочей встрече с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Поручение прозвучало по итогам рабочей встречи с президентом, на которой был затронут вопрос доступности мест в яслях для детей раннего возраста. Владимир Путин указал на необходимость решения проблемы с обеспечением семей местами в таких учреждениях. Александр Беглов сообщил, что развитию системы яслей в городе уже уделяется внимание, однако текущие результаты требуют дополнительного усиления.

По данным, озвученным губернатором, в период с 2019 по 2024 год в Санкт-Петербурге было построено 320 недостающих социальных объектов, в том числе школы и детские сады, что позволило частично сократить дефицит мест для детей.

Фото: Официальный сайт президента России