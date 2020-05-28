Стало известно, сколько в Петербурге официально безработных

Самыми востребованными специалистами стали электрогазосварщики.

В Петербурге снизилось число официально безработных по сравнению с началом марте. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по труду и занятости населения.

К 1 марта в городе безработными числились 18 483. На сегодняшний день их количество составляет 17 627. В прошлом году цифра была в 2 раза больше — 39 104 человека. Количество вакантных мест возросло. На начало лета оно составляет около 26 тысяч.

Самой актуальной вакансией на данный момент является профессия электрогазосварщика. Для специалистов свободны более 2,5 тысяч мест. Также востребованы инженеры-технологи, повара, водители всех категорий, массажисты. Первые находятся в топе самых высокооплачиваемых профессий. Свободные места есть практически во всех областях медицины.

Увеличилась потребность в рабочих зеленого хозяйства. Помогать благоустраивать город могут также студенты и школьники старших классов.

Фото: Piter.tv