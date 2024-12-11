Еще четыре петербургских музея присоединились к партнерской программе ЕКП

Теперь обладатели ЕКП смогут посещать Экспозиционно-выставочный комплекс "Вселенная Воды", музей В.В. Набокова, Музей христианской культуры и квартиру-музей Григория Распутина на льготных условиях.

Партнерская программа Единой карты петербуржца (ЕКП) пополнилась четырьмя новыми музеями, предоставляющими горожанам дополнительные возможности для культурного отдыха. Теперь обладатели ЕКП смогут посещать Экспозиционно-выставочный комплекс "Вселенная Воды", музей В.В. Набокова, Музей христианской культуры и квартиру-музей Григория Распутина на льготных условиях.

Комплекс "Вселенная воды" предлагает своим посетителям мультимедийную экспозицию, расположенную в бывшем подземном хранилище чистой воды неподалеку от Водонапорной башни. С использованием современных технологий гости могут узнать множество интересных фактов о воде. В самой Водонапорной башне находится историческая выставка "Мир воды Санкт-Петербурга", посвященная истории водоснабжения города и различных народов. Еще одна экспозиция, "Подземный мир Петербурга", демонстрирует процесс прохождения воды через городские улицы и дома. Владельцы ЕКП имеют возможность приобретать билеты на все выставки и экскурсионные программы комплекса по сниженным ценам.

По Единой карте петербуржца также доступна 10%-я скидка на посещение музея В.В. Набокова, являющегося единственным в мире музеем, посвящённым жизни и творчеству писателя. Музей размещен в особняке на Большой Морской улице, где Владимир Владимирович Набоков провёл своё детство. Среди экспонатов — личные вещи писателя, его прижизненные издания и уникальная коллекция бабочек. Чтобы воспользоваться скидкой, нужно оплатить билет онлайн и предъявить карту при входе в музей.

Обладатели ЕКП получают скидку 15% на посещение основной экспозиции Музея христианской культуры, зала "Итальянское Возрождение", зала "Фаберже — поставщик императорского двора", а также на участие в экскурсиях согласно установленному графику. Для получения скидки достаточно показать карту на кассе музея. Квартира-музей Григория Распутина предоставляет владельцам ЕКП 10%-ю скидку на групповые экскурсии и лекции. Музей расположен на Гороховой улице, 64.

На сегодняшний день с программой Единой карты петербуржца сотрудничает 60 музеев, включая 48 государственных и 12 частных учреждений.

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Фото: edinaya-karta.spb.ru