Владельцы карты ЕКП "Ленинградская" смогут получить большую скидку на билеты в театр на Васильевском

Процедура проста: выбрав понравившийся спектакль и необходимое количество мест, владелец карты предъявляет её кассиру театра и оплачивает заказ непосредственно картой.

Администрация Ленинградской области анонсировала выгодное предложение для жителей региона – специальный кэшбек на театральные билеты.

Как пояснили в пресс-служберегиона, обладателям единой социальной карты ЕКП "Ленинградская" предоставляется скидка в размере 25% на приобретение билетов в Театр на Васильевском острове.

Процедура проста: выбрав понравившийся спектакль и необходимое количество мест, владелец карты предъявляет её кассиру театра и оплачивает заказ непосредственно картой. Таким образом, местные зрители получают отличную возможность сэкономить четверть стоимости билета, делая посещение театров доступнее и привлекательнее.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге ЕКП теперь можно использовать как читательский билет.

Фото: Правительство Ленобласти