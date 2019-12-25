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Владельцы карты ЕКП "Ленинградская" смогут получить большую скидку на билеты в театр на Васильевском
Сегодня, 16:24
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Владельцы карты ЕКП "Ленинградская" смогут получить большую скидку на билеты в театр на Васильевском

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Процедура проста: выбрав понравившийся спектакль и необходимое количество мест, владелец карты предъявляет её кассиру театра и оплачивает заказ непосредственно картой.

Администрация Ленинградской области анонсировала выгодное предложение для жителей региона – специальный кэшбек на театральные билеты.

Как пояснили в пресс-служберегиона, обладателям единой социальной карты ЕКП "Ленинградская" предоставляется скидка в размере 25% на приобретение билетов в Театр на Васильевском острове.

Процедура проста: выбрав понравившийся спектакль и необходимое количество мест, владелец карты предъявляет её кассиру театра и оплачивает заказ непосредственно картой. Таким образом, местные зрители получают отличную возможность сэкономить четверть стоимости билета, делая посещение театров доступнее и привлекательнее.

 Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге ЕКП теперь можно использовать как читательский билет.

Фото: Правительство  Ленобласти 

Теги: екп, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области, Новости СПб,

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