Владельцы карты ЕКП "Ленинградская" смогут получить большую скидку на билеты в театр на Васильевском

Администрация Ленинградской области анонсировала выгодное предложение для жителей региона – специальный кэшбек на театральные билеты.
Как пояснили в пресс-служберегиона, обладателям единой социальной карты ЕКП "Ленинградская" предоставляется скидка в размере 25% на приобретение билетов в Театр на Васильевском острове.
Процедура проста: выбрав понравившийся спектакль и необходимое количество мест, владелец карты предъявляет её кассиру театра и оплачивает заказ непосредственно картой. Таким образом, местные зрители получают отличную возможность сэкономить четверть стоимости билета, делая посещение театров доступнее и привлекательнее.
Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге ЕКП теперь можно использовать как читательский билет.
Фото: Правительство Ленобласти
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