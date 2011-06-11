Сказку с индийско-американской актрисой снимут в Петербурге

Для сказки был написан оригинальный сценарий, основанный на известных произведениях о старике Хоттабыче и Аладдине.

Открытая киностудия "Лендок" планирует начать съемки большого сказочного проекта под названием "Волшебный кувшин" в апреле 2025 года. Одну из ролей исполнит актриса Пуджа Батра, имеющая индийско-американское происхождение. Об этом пишет "Петербургский дневник".

Как рассказал генеральный директор "Лендока" Алексей Тельнов перед заседанием руководителей киностудий стран СНГ, которое проходит сегодня в Законодательном собрании Санкт-Петербурга в рамках V международного кинофестиваля России и стран ближнего зарубежья Lendoc Film Festival (LEFF), этот проект находится в разработке уже два года. Сказку представляли на презентациях, получили субсидию, но она составила всего лишь пятую часть бюджета. Тем не менее, удалось собрать практически все необходимые средства. В настоящее время планируется начать съемочный период в апреле следующего года.

Алексей Тельнов отметил, что для сказки был написан оригинальный сценарий, основанный на известных произведениях о старике Хоттабыче и Аладдине.

Фото: Piter.TV (сделано с помощью "Шедервум")