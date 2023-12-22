Следователи из Ленобласти просят помощи в установлении личности очевидца преступления, произошедшего в 2005 году

При наличии информации, способной оказать помощь следствию, просьба обратиться по телефонам: 8-918-293-79-39, 8-812-630-39-48 (следователь СК Александровская Анна Андреевна).

СК по Ленинградской области обращается к СМИ и общественности с просьбой оказать помощь в установлении личности и розыске очевидца преступления, произошедшего в 2005 году.

В производстве находится уголовное дело по факту безвестного исчезновения несовершеннолетних Жукова Александра Викторовича 30.12.1992 года рождения и Шушакова Дениса Васильевича 04.08.1991 года рождения.

В ходе предварительного следствия было установлено, что мальчиков последний раз видели живыми в деревне Кроватыни Волховского района 8 февраля 2005 года. Школьники на участке автодороги около д. Кроватыни сели "КАМАЗ" и поехали в сторону Волхова. Более мальчиков никто не видел.

В настоящее время необходима информация о водителе автомобиля "КАМАЗ", который последний видел Жукова А.В. и Шушакова Д.В. Не оставайтесь безучастными! Всего один звонок может помочь в расследовании уголовного дела. СК по Ленобласти

Также разыскиваются воспитанники детского дома "Родничок" города Волхов, которые были знакомы с Жуковым и Шушаковым и проживали в детском доме в 2004-2005 годах. Помимо этого, разыскиваются друзья и одноклассники Шушакова которые обучались с ним в Волховской средней общеобразовательной школе № 1 с 1997 по 2005 гг.

При наличии информации, способной оказать помощь следствию, просьба обратиться по телефонам: 8-918-293-79-39, 8-812-630-39-48 (следователь СК Александровская Анна Андреевна).

Фото: СК по Ленобласти