Стало известно, какие прививки за счет бюджета Петербурга можно будет сделать в 2022 году

В комздраве сообщили, что усилят вакцинацию против разных инфекционных заболеваний.

Пятая волна коронавирусной инфекции в Петербурге фактически завершилась. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил председатель комитета по здравоохранению города Дмитрий Лисовец, передает корреспондент Piter.tv.

Количество пациентов в стационаре достигло исторического минимума с апреля 2020-го года. При этом Лисовец напомнил о важности вакцинации в борьбе с заболеванием.

Чиновник отметил, что город не забыл про вакцинацию от других инфекций. В этом году без внимания не оставят вакцинацию от гриппа. Комздрав планирует привить более 3 млн человек. Есть и нововведения — ревакцинацию против коклюша и вируса папилломы человека включили в календарь прививок.

Бюджетные средства смогут выделить на вакцинацию более 2 тысяч человек против ВПЧ, 8 тыс. — коклюша, 15 тысяч — против менингококковой инфекции. 78 тысяч человек смогут бесплатно сделать прививку против пневмококковой инфекции.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали о случаях заболевания коклюшем и вирусным гепатитом Б в 2021 году.

Фото: Piter.tv