Водители рассказали о ситуации на заправках в Петербурге и Ленобласти

В ряде случаев автомобилистам продают не более 20–30 литров за раз, а на некоторых АЗС заправка разрешена исключительно напрямую в бак, минуя канистры.

В Петербурге и Ленобласти на автозаправочных станциях начали действовать ограничения на отпуск топлива. В ряде случаев автомобилистам продают не более 20-30 литров за раз, а на некоторых АЗС заправка разрешена исключительно напрямую в бак, минуя канистры.

В конце июня на трассах и выездах из города образовались многокилометровые очереди. Как сообщает spb.aif.ru, водители, пытавшиеся запастись бензином в канистры, получали отказ, что вынуждало их искать обходные пути – например, совершать повторные заезды на одну и ту же станцию.

Власти города заверяют, что дефицита топлива нет. По информации Смольного, на заправках крупных сетей продажа бензина ведётся в штатном режиме. В Комитете по энергетике подчеркнули, что введённые лимиты – это внутреннее решение отдельных сетей, а не системная проблема. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко объяснил ажиотажный спрос и закупки "впрок", которые создают искусственную нагрузку на систему.

По мнению экспертов, на ситуацию также повлияли логистические сложности и последствия атак беспилотников. При этом аналитики прогнозируют стабилизацию рынка к концу лета.

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Фото: Piter.TV