В Петербурге акустические датчики помогли предотвратить свыше 2 тыс. нарушений на теплосетях
Сегодня, 10:48
Сейчас на сетях компаний установлено 3,8 тыс. устройств.

В Петербурге акустические датчики помогли предотвратить более 2 тыс. технологических нарушений на сетях теплоснабжения. Систему мониторинга в АО "ТЭК СПб" и "Теплосети" используют с 2020 и 2023 годов соответственно, рассказали в городском комитете по энергетике 6 марта. 

Сейчас на сетях компаний установлено 3,8 тыс. устройств. Работа датчиков основана на измерении уровня шума, возникающего в результате воздействия потока теплоносителя на стенки трубы. 

При отклонении сигнала от нормы система с высокой точностью определяет место и время появления дефекта. Вся информация передается на сервер для анализа специализированным программным обеспечением, а затем поступает на компьютеры специалистов и диспетчеров.

Пресс-служба комитета по энергетике 

Ранее на Piter.TV: в Приморском районе стартовала реконструкция свыше 13 километров теплосетей. 

Фото: пресс-служба АО "ТЭК СПб" 

