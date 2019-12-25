В Петербурге акустические датчики помогли предотвратить свыше 2 тыс. нарушений на теплосетях

Сейчас на сетях компаний установлено 3,8 тыс. устройств.

В Петербурге акустические датчики помогли предотвратить более 2 тыс. технологических нарушений на сетях теплоснабжения. Систему мониторинга в АО "ТЭК СПб" и "Теплосети" используют с 2020 и 2023 годов соответственно, рассказали в городском комитете по энергетике 6 марта.

Сейчас на сетях компаний установлено 3,8 тыс. устройств. Работа датчиков основана на измерении уровня шума, возникающего в результате воздействия потока теплоносителя на стенки трубы.

При отклонении сигнала от нормы система с высокой точностью определяет место и время появления дефекта. Вся информация передается на сервер для анализа специализированным программным обеспечением, а затем поступает на компьютеры специалистов и диспетчеров. Пресс-служба комитета по энергетике

Ранее на Piter.TV: в Приморском районе стартовала реконструкция свыше 13 километров теплосетей.

Фото: пресс-служба АО "ТЭК СПб"