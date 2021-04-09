В школе №53 Пушкинского района не обнаружили сырого мяса в борще. Ранее об этом сообщили анонимы

По кадрам тяжело сказать, было ли действительно мясо сырым.

В Управлении социального питания провели проверку после сообщения о том, что школьников одного из учреждений Пушкинского района кормят борщом с сырым мясом. Видео с тарелкой с супом накануне разлетелось по социальным сетям. Некоторые пользователи утверждали, что мясо в нем не было приготовлено.

По информации ведомства, это не соответствует действительности. Специалисты управления 6 апреля провели проверку в школе №93. За питание в учреждении отвечает АО "Артис-Детское питание". Нарушение технологий приготовления горячих блюд не выявили.

Администрация провела бракераж готовых блюд перед обедом школьников. Замечания к борщу у комиссии отсутствуют.

Оператору питания посоветовали провести генеральную уборку пищеблока с дезинфекцией всех цехов, чтобы не допустить риска здоровью обучающихся. Также стоит провести дополнительный инструктаж персонала.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербуржец умер после съеденной яичницы, приготовленной на средстве от тараканов.

Видео: vk.com/schoolrevizorro78