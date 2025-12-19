В Роспотребнадзоре дали рекомендации туристам по защите от вируса Нипах

Ведомство назвало главные пищевые риски для российских туристов.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) выпустила рекомендации для россиян, путешествующих в странах, где зарегистрированы случаи заражения вирусом Нипах. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Основная рекомендация касается пищевых привычек. Туристам советуют избегать употребления в пищу сырых фруктов и свежевыжатых соков, в частности пальмового.

Неочищенные сырые или непастеризованные продукты могут контактировать с летучими мышами, тщательно мойте фрукты, не пейте свежевыжатые соки, предупреждает Роспотребнадзор. Переносчиками вируса в природе являются плодоядные летучие мыши.

Ведомство также назвало другие способы профилактики: не контактировать с летучими мышами и их пометом; не брать в руки диких или больных животных, в том числе свиней; не посещать фермы и рынки в очагах инфекции; тщательно соблюдать правила личной гигиены. При появлении симптомов, таких как лихорадка, кашель, головная боль, мышечные боли или неврологические нарушения, необходимо срочно обратиться к врачу.

Роспотребнадзор подчеркнул, что на данный момент в России завозных случаев заболевания вирусом Нипах не зарегистрировано. На границе действует система "Периметр" для оперативного выявления заболевших. В стране также имеется достаточный запас тест-систем для лабораторной диагностики этого заболевания.

Фото: Piter.TV (создано с помощью "Шедеврум")