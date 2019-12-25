В Сиреневом бульваре горел мусор в жилом доме

С огнем боролись три спецмашины и 15 спасателей.

В Выборгском районе сегодня, 10 июня, произошел пожар. В Сиреневом бульваре, 9, корпус 1, загорелся мусор. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 14:07. На лестничной клетке происходило горение мусора на площади три квадратных метра.

С огнем боролись три спецмашины и 15 спасателей. Пожар потушили в 14:25.

Ранее мы писали, что на 8-й Красноармейской эвакуировали людей из горящей квартиры.

Фото: Piter.tv