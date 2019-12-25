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В Сиреневом бульваре горел мусор в жилом доме
Сегодня, 14:54
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В Сиреневом бульваре горел мусор в жилом доме

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С огнем боролись три спецмашины и 15 спасателей.

В Выборгском районе сегодня, 10 июня, произошел пожар. В Сиреневом бульваре, 9, корпус 1, загорелся мусор. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 14:07. На лестничной клетке происходило горение мусора на площади три квадратных метра. 

С огнем боролись три спецмашины и 15 спасателей. Пожар потушили в 14:25. 

Ранее мы писали, что на 8-й Красноармейской эвакуировали людей из горящей квартиры.

Фото: Piter.tv

Теги: горел мусор в доме, мчс, сиреневый бульвар
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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