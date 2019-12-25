В Петербурге и Ленобласти запустили "горячую линию" по вопросам об укусах клещей

Телефонные консультации проводятся в рабочие дни с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00.

Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области объявило о запуске тематической "горячей линии" по вопросам профилактики заболеваний, передающихся при укусе клещей. Консультирование будет доступно с 28 апреля по 11 мая 2025 года.

Специалисты Управления и ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области" готовы предоставить консультации по вопросам защиты от клещевого энцефалита и других инфекций, передаваемых клещами.

Связаться со специалистами можно по следующим телефонам:

– Единый консультационный центр Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43 (звонок бесплатный)

– Отдел эпидемиологического надзора Управления: 8 (812) 764-02-48

– Центр гигиены и эпидемиологии: 8 (812) 213-67-14 (доб. 1172, 1174, 1175, 1177)

Телефонные консультации проводятся в рабочие дни с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00.

Во время обращения специалисты проконсультируют по ряду актуальных вопросов:

– какие действия необходимо предпринять при присасывании клеща;

– куда обращаться в случае обнаружения положительного результата на вирус клещевого энцефалита;

– какие симптомы характерны для заболевания;

– какие меры индивидуальной защиты помогут предотвратить нападение клещей;

– где можно пройти вакцинацию против клещевого энцефалита.

В ведомстве напомнили, что своевременная профилактика и вакцинация остаются наиболее эффективными методами защиты от клещевых инфекций.

В период с 10 по 16 апреля в медицинские учреждения Петербурга с жалобами на присасывание клещей обратились 47 человек, из них девять детей.

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Фото: pxhere