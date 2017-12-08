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Под Симферополем из-за свалившегося в кювет автобуса пострадало семь человек

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На Крымском полуострове в результате аварии пострадало семеро пассажиров, двое в тяжелом состоянии.

В Симферополе в половину первого дня 8 декабря автобус с пассажирами свалился в кювет. Общественное транспортное средство двигалось с автостанции “Западная” в направлении к селу Кизиловое. 
 
Как сообщает очевидец событий, водитель “ПАЗа” не справился с управлением и “улетел” с проезжей части дороги. Известно, что в результате аварии серьезно пострадали люди. Двое из пассажиров находятся в тяжелом состоянии, еще пятеро - в средней тяжести. Они госпитализированы. На месте происшествия работают сотрудники ДПС и спасатели.
Теги: авария , автобус , дтп , симферополь
Категории: ДТП Новости России

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