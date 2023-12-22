Петербуржцев предупредили об усилении ветра 8 января

При этом синоптик Александр Колесов в своем tg-канале отметил, что завтра в город придет потепление.

8 января в Петербурге ожидается усиление ветра. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

По информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС", завтра в прибрежных районах города местами порывы ветра достигнут 15 м/с.

При этом синоптик Александр Колесов в своем tg-канале отметил, что 8 января в Петербург придет потепление. Температура воздуха составит -5...-10 градусов.

Потепление приходит только 8 января вместе с небольшим снегом, но и более сильным ветром, и в Петербурге должна повысится днем температура от -10 до -5 градусов. Александр Колесов, синоптик

Ранее мы рассказывали о том, что в Рождество в Петербурге температура воздуха опустится до -18 градусов.

Фото: Piter.TV