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Шведские правоохранители начали патрулировать улицы Петербурга на время ЕВРО-2020
Сегодня, 14:48
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Шведские правоохранители начали патрулировать улицы Петербурга на время ЕВРО-2020

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В пятницу, 18 июня, состоится матч между сборными Швеции и Словакии в рамках чемпионата Европы по футболу.

Шведские сотрудники правоохранительных органов патрулируют улицы Петербурга на время проведения чемпионата Европы по футболу. Об этом в пятницу, 18 июня, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области на своей странице в социальной сети Instagram. 

В пресс-службе добавили, что шведские правоохранители совместно с "туристической" полицией работают в центре Петербурга. Их задача обеспечить безопасность в городе во время футбольного праздника.

Ранее мы писали, что на этой неделе в Петербург прилетят иностранные полицейские.

Фото: Instgram / @spb_police; Piter.tv

Теги: евро-2020, патруль, шведские полицейские
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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