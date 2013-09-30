Шведские правоохранители начали патрулировать улицы Петербурга на время ЕВРО-2020

В пятницу, 18 июня, состоится матч между сборными Швеции и Словакии в рамках чемпионата Европы по футболу.

Шведские сотрудники правоохранительных органов патрулируют улицы Петербурга на время проведения чемпионата Европы по футболу. Об этом в пятницу, 18 июня, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области на своей странице в социальной сети Instagram.

В пресс-службе добавили, что шведские правоохранители совместно с "туристической" полицией работают в центре Петербурга. Их задача обеспечить безопасность в городе во время футбольного праздника.

Ранее мы писали, что на этой неделе в Петербург прилетят иностранные полицейские.

Фото: Instgram / @spb_police; Piter.tv