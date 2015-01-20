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На этой неделе в Петербург прилетят иностранные полицейские
Сегодня, 21:32
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На этой неделе в Петербург прилетят иностранные полицейские

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В город прибудут силовики из Швеции и Финляндии.

На этой неделе в Петербург прилетят иностранные полицейские в рамках чемпионата Европы по футболу. Об этом в понедельник, 14 июня, сообщает "Фонтанка". 

Так, к 16 июня в город прибудут шесть сотрудников полиции из Финляндии. В этот день футболисты сборных России и Финляндии сразятся на одном поле. А к 18 июня в Северную столицу прилетят пять силовиков из Швеции. В этот день пройдёт матч между сборными Швеции и Словакии.

Ранее мы писали, что польские болельщики прогулялись по улице Рубинштейна в сопровождении правоохранителей. Среди петербургских правоохранителей присутствовали также польские полицейские.

Фото: Piter.tv

Теги: евро-2020, полицейские
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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