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Польские болельщики прогулялись по улице Рубинштейна в сопровождении правоохранителей
Сегодня, 14:30
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Польские болельщики прогулялись по улице Рубинштейна в сопровождении правоохранителей

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Фанаты заявили, что приехали просто отдохнуть и посмотреть город в рамках футбольного праздника. 

Вечером 13 июня польские болельщики прогулялись по улице Рубинштейна в сопровождении сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщило издание "Комсомольская правда". 

Польские фанаты прибыли в Петербург на матч "Польша-Словакия", который состоится уже сегодня, 14 июня, в рамках чемпионата Европы по футболу. По словам очевидцем, на барной улице города собралось порядка 70 поляков, которые пели песни и танцевали.

Однако спустя некоторое время на "праздник" заглянули правоохранители, которые сопровождали польских болельщиков. Стоит отметить, что среди петербургских правоохранителей присутствовали также польские полицейские. Фанаты заявили, что приехали просто отдохнуть и посмотреть город в рамках футбольного праздника.

Ранее мы писали, что на Рубинштейна лошадь разбила скейтеру голову.

Фото: Piter.tv

Теги: болельщики, полиция, улица рубенштейна
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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