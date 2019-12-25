Польские болельщики прогулялись по улице Рубинштейна в сопровождении правоохранителей

Фанаты заявили, что приехали просто отдохнуть и посмотреть город в рамках футбольного праздника.

Вечером 13 июня польские болельщики прогулялись по улице Рубинштейна в сопровождении сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщило издание "Комсомольская правда".

Польские фанаты прибыли в Петербург на матч "Польша-Словакия", который состоится уже сегодня, 14 июня, в рамках чемпионата Европы по футболу. По словам очевидцем, на барной улице города собралось порядка 70 поляков, которые пели песни и танцевали.

Однако спустя некоторое время на "праздник" заглянули правоохранители, которые сопровождали польских болельщиков. Стоит отметить, что среди петербургских правоохранителей присутствовали также польские полицейские. Фанаты заявили, что приехали просто отдохнуть и посмотреть город в рамках футбольного праздника.

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Фото: Piter.tv