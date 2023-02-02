  1. Главная
Сегодня, 12:47
В лесу под Петербургом безрогий лось вступил в схватку с вооруженным соперником

Как напомнил биолог Павел Глазков, у этих животных завершился гон.

В лесу в Ленобласти неравные соперники вступили в схватку: в турнире поучаствовали безрогий лось и его вооруженный соперник. 

Как напомнил биолог Павел Глазков, у этих животных завершился гон, и они начали сбрасывать рога. В видеоловушку специалиста попал один из таких в прошлом рогоносцев. 

От былого мужского величия у него остались лишь отметины на голове. К моему удивлению при появлении вооруженного соперника безрогий самец не задумываясь вступил в бой. И, надо признаться, он ничуть не уступил в схватке! 

Павел Глазков, биолог 

Павел Глазков предположил, что лоси не почувствовали завершения брачного сезона, и для них главное – подраться. 

Ранее на Piter.TV: редкие чернозобые гагары отдыхают на Ладожском озере. 

Видео, фото: Telegram / Каждой твари по паре 

