На таможне в Шушарах пресечен нелегальный ввоз подержанного автомобиля из Китая

Помимо заявленных автомобилей в контейнере находилось ещё одно легковое транспортное средство – автомобиль Honda CR-V.

На Шушарском таможенном посту пресечен нелегальный ввоз подержанного автомобиля из Китая. Подробности рассказали в пресс-службе СЗТУ.

На Шушарский таможенный пост прибыл железнодорожный контейнер, в котором перевозились подержанные легковые автомобили из Китая. В транзитной декларации указывалось о ввозе в РФ в адрес юридического лица двух автомобилей марок Audi Q5 и Hyundai IX35.

Помимо заявленных автомобилей в контейнере находилось ещё одно легковое транспортное средство – автомобиль Honda CR-V. Таможенники также обратили внимание, что на момент прибытия железнодорожного контейнера в Петербург на одном из интернет-сервисов уже было размещено объявление о продаже автомобиля марки Honda CR-V с идентификационным номером, идентичным VIN-коду прибывшего транспортного средства.

В отношении декларанта процедуры таможенного транзита возбуждено дело об административном правонарушении по части 3 статьи 16.1 КоАП России.

Фото и видео: СЗТУ