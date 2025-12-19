ОП: россияне могут получить штрафы за шум и запах краски при ремонте

Владельцам квартир важно учитывать риск административных санкций, если распространяемый ими сильный запах краски или лака становится причиной недовольства соседей.

Член Общественной палаты РФ Евгений Машаров поделился с РИА Новости перечнем нарушений, за которые россияне могут быть наказаны штрафами при ремонте жилья.

Эксперт объяснил, что владельцам квартир важно учитывать риск административных санкций, если распространяемый ими сильный запах краски или лака становится причиной недовольства соседей. Нарушение подобного характера влечет наложение штрафа в размере от 500 до 1000 рублей, причем процедура привлечения к ответственности включает проверку сотрудниками Роспотребнадзора, инициированную жалобой жильцов многоквартирного дома.

Еще одним основанием для наказания служат громкие строительные работы вне разрешенного временного периода. В таком случае наступает ответственность по ст. 6.4 Кодекса об административных правонарушениях РФ, предусматривающая аналогичную сумму взыскания.

Дополнительные виды штрафов связаны с нарушениями санитарных норм, такими как скопление строительных отходов в подъездах, неправильное размещение материалов и несанкционированный вынос мусора. Подобные проступки грозят санкциями в диапазоне от 2 до 2,5 тыс. рублей. Незаконная перепланировка помещения также попадает под административную ответственность.

Фото: Pxhere