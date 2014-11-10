  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Петербуржец заплатит 3 тысячи рублей за оскорбление сотрудницы метро
Сегодня, 13:44
183
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Петербуржец заплатит 3 тысячи рублей за оскорбление сотрудницы метро

0 0

Прокурор Петербургского метрополитена по обращению провел проверку по факту унижения чести и достоинства.

Мужчине назначили штраф за оскорбление работника петербургского метрополитена. Об этом рассказала пресс-служба прокуратуры Петербурга.

Прокурор Петербургского метрополитена по обращению провел проверку по факту унижения чести и достоинства. Установлено, что 3 ноября 2024 года на станции метро "Площадь Ленина" мужчина в неприличной форме оскорбил работницу петербургского метрополитена.

Прокурором было возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 5.61 КоАП (оскорбление). По материалам прокурорской проверки правонарушитель оштрафован мировым судьей на 3 тысячи рублей.

Фото: Piter.tv

Теги: метро, оскорбление, штраф
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии