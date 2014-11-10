Петербуржец заплатит 3 тысячи рублей за оскорбление сотрудницы метро

Прокурор Петербургского метрополитена по обращению провел проверку по факту унижения чести и достоинства.

Мужчине назначили штраф за оскорбление работника петербургского метрополитена. Об этом рассказала пресс-служба прокуратуры Петербурга.

Прокурор Петербургского метрополитена по обращению провел проверку по факту унижения чести и достоинства. Установлено, что 3 ноября 2024 года на станции метро "Площадь Ленина" мужчина в неприличной форме оскорбил работницу петербургского метрополитена.

Прокурором было возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 5.61 КоАП (оскорбление). По материалам прокурорской проверки правонарушитель оштрафован мировым судьей на 3 тысячи рублей.

Фото: Piter.tv