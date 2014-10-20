Авиаперевозчику назначили штраф в 35 тысяч рублей за нарушение прав пассажиров рейса Калининград – Петербург

Время ожидания составило более 24 часов, однако авиакомпания несвоевременно организовала размещение пассажиров в гостинице и не обеспечила повторное горячее питание в аэропорту.

В результате вмешательства Калининградской транспортной прокуратуры авиакомпания привлечена к административной ответственности за нарушение прав пассажиров. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Прокуратура провела проверку исполнения законодательства о защите прав потребителей при предоставлении услуг пассажирам авиарейсов Калининград – Санкт-Петербург. В ходе проверки было установлено, что 12 января 2025 года в связи с неблагоприятными метеоусловиями в аэропорту Пулково были задержаны и отменены рейсы из Калининграда. Время ожидания составило более 24 часов, однако авиакомпания несвоевременно организовала размещение пассажиров в гостинице и не обеспечила повторное горячее питание в аэропорту, чем нарушила их права.

По постановлению прокуратуры перевозчик повторно привлечен к административной ответственности в виде штрафа в 35 тысяч рублей за оказание услуг, не соответствующих установленным требованиям.

Фото: Piter.tv