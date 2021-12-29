Эксперты прокомментировали конфликт между "Норникелем" и ФНС

"Норникель" записал штраф в размере 146,2 млрд рублей за техногенную катастрофу в Норильске в расходы компании за 2021 год. На это обратили внимание налоговики. Ситуацию прокомментировали эксперты Telegram-канала "Мейстер".
Хитрий ход привел к тому, что у компании снизился налог на прибыль, и, как следствие, вклад в федеральный и региональный бюджеты. Сейчас "Норникель" и ФНС пытаются разрешить ситуацию в досудебном порядке.
Катастрофа нанесла компании огромный репутационный ущерб и, казалось бы, в ее же интересах проявить максимальное рвение, чтобы загладить вину и закрыть этот неприятный вопрос. Тем более что "Норникель" переживает прекрасные времена - рост мировых цен на металлы в 2021 году привел к увеличению чистой прибыли компании на 92%, до $7 млрд.
отметили эксперты.
Однако вместо этого компанию вновь подловили на нежелании отдавать часть средств.
Фото: СК РФ
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