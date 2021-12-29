Эксперты прокомментировали конфликт между "Норникелем" и ФНС

В ФНС обратили внимание, что компания, похоже, решила уменьшить размер налогов.

"Норникель" записал штраф в размере 146,2 млрд рублей за техногенную катастрофу в Норильске в расходы компании за 2021 год. На это обратили внимание налоговики. Ситуацию прокомментировали эксперты Telegram-канала "Мейстер".

Хитрий ход привел к тому, что у компании снизился налог на прибыль, и, как следствие, вклад в федеральный и региональный бюджеты. Сейчас "Норникель" и ФНС пытаются разрешить ситуацию в досудебном порядке.

Катастрофа нанесла компании огромный репутационный ущерб и, казалось бы, в ее же интересах проявить максимальное рвение, чтобы загладить вину и закрыть этот неприятный вопрос. Тем более что "Норникель" переживает прекрасные времена - рост мировых цен на металлы в 2021 году привел к увеличению чистой прибыли компании на 92%, до $7 млрд. отметили эксперты.

Однако вместо этого компанию вновь подловили на нежелании отдавать часть средств.

Фото: СК РФ