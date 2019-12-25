Эксперт прокомментировал борьбу Роскомнадзора с нарушениями Facebook

На данный момент по решениям суда от соцсети ждут 43 млн рублей за нарушения.

Роскомнадзор вновь собирается оштрафовать Facebook. Ведомство вызвало представителя компании, чтобы составить административный протокол. Своим мнением об этом поделились эксперты Telegram-канала "Мейстер".

Соцсеть вновь нарушила порядок ограничения доступа к материалам, которые содержат запрещенную информацию. Штраф может составить от 1/120 до 1/10 оборота компании.

На данный момент компании предстоит выплатить 43 млн рублей. Если еще будут вынесены решения, то сумма может увеличиться до 70 млн рублей. Эксперты считают, что Facebook должен уважать российские законы. Тем более, что давление со стороны регулятора будет только нарастать, и будет тяжелее работать в России.

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