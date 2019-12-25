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Пользователи сообщили о сбоях в работе Instagram и Facebook
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Пользователи сообщили о сбоях в работе Instagram и Facebook

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Днем 26 февраля пользователи столкнулись с неполадками в соцсетях.

Пользователи сообщили о сбоях в работе в социальных сетях Instagram и Facebook. Об этом свидетельствует информация, поступившая от сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения интернет-ресурсов. Ранее Роскомнадзор стал замедлять трафик для Facebook на территории РФ за неисполнение требований по разблокировке аккаунтов четырех российских СМИ. 

Жалобы на неполадки в работе социальной сети Instagram стали поступать 26 февраля примерно с 13:19 по московскому времени. Большая часть пользователей рассказало о некорректной работе приложения Instagram - 83%. На проблемы с профилем пожаловались еще 10%, а а сам сайтом - 7%.

С 10:26 часов утра проблемы с технологическим продуктом Facebook были 56% пользователей (некорректная работа). Неполадки с сайтом коснулись 38%, а с авторизацией - еще 6%.

РКН потребовал от СМИ удалить недостоверные данные об операции на Украине.

Фото: Pixabay.com

Теги: facebook, instagram, соцсети, технологии
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, Культура,

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