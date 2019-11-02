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Cервис по бронированию отелей оштрафовали на 1,3 млрд рублей
Сегодня, 17:50
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Cервис по бронированию отелей оштрафовали на 1,3 млрд рублей

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Отельеры были недовольны правилами, которые установила компания.

Федеральная антимонопольная служба России оштрафовала сервис по бронированию отелей Booking.com на 1,3 млрд рублей. Решение прокомментировали эксперты Telegram-канала "Мейстер".

Ведомство считает, что компания злоупотребляет своим доминирующим положением на рынке. Ранее на поведение сервиса жаловались владельцы гостиниц и отелей из России. Они считают, что Booking навязывал им невыгодные договоры и требовал от них соблюдать паритет цен. Добровольно компания не пошла навстречу, после чего ФАС назначила штраф. 

Эксперты отметили, что это еще один шаг по принуждению зарубежных IT-гигантов соблюдать законы России. 

Фото: Pexels 

Теги: антимонопольное ведомство, штраф
Категории: Новости России, Лента новостей,

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