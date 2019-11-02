Cервис по бронированию отелей оштрафовали на 1,3 млрд рублей

Отельеры были недовольны правилами, которые установила компания.

Федеральная антимонопольная служба России оштрафовала сервис по бронированию отелей Booking.com на 1,3 млрд рублей. Решение прокомментировали эксперты Telegram-канала "Мейстер".

Ведомство считает, что компания злоупотребляет своим доминирующим положением на рынке. Ранее на поведение сервиса жаловались владельцы гостиниц и отелей из России. Они считают, что Booking навязывал им невыгодные договоры и требовал от них соблюдать паритет цен. Добровольно компания не пошла навстречу, после чего ФАС назначила штраф.

Эксперты отметили, что это еще один шаг по принуждению зарубежных IT-гигантов соблюдать законы России.

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