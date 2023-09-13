На Петербург надвигается жара: до +32 градусов и ночи без прохлады

Среднесуточная температура ожидается в пределах +25…+27°C.

В Петербург и Ленобласть приходит аномальная жара — об этом предупредил главный синоптик города Александр Колесов. На ближайшие пять дней температура в регионе будет превышать климатическую норму на 7 градусов и более. В связи с этим объявлено штормовое предупреждение.

Днём столбики термометров будут держаться на уровне +30…+32°C, ночью — около +20°C. Среднесуточная температура ожидается в пределах +25…+27°C.

По словам Колесова, в разных районах температура будет различаться. У воды — чуть прохладнее, в центре города — жарче. В Ленобласти температурный фон тоже будет неравномерным.

Из-за устойчивой жары вода в озёрах и карьерах стремительно нагревается: в небольших водоёмах — "почти до кипятка", в крупных — от +23°C и выше. В районе Соснового Бора температура воды тоже вернулась к летней норме благодаря смене ветра.

Что касается дождей, то в прогнозе остаются лишь локальные кратковременные осадки в субботу — преимущественно в западной части Ленинградской области. Восток региона останется засушливым. Как подчеркнул синоптик: "На кого попадёт дождик — тому и повезло".

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Фото: Piter.tv