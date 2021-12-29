Жителей Ленобласти предупредили о гололедице в среду

Местами столбики термометров покажут до -17 градусов.

Во вторник, 18 января, в пресс-службе ГУ МЧС по Ленинградской области предупредили местных жителей об ухудшении погоды завтра, 19 января.

Согласно ежедневному прогнозу по Ленинградской области ФГБУ "Северо-Западное УГМС", ожидается облачная с прояснениями погода. Пойдут небольшие, местами умеренные осадки: на востоке снег, на западе ночью снег, днем мокрый снег, дождь. Порывы западного, юго-западного ветра ночью поднимутся до 8 м/с, а днем – до 11 м/с.

Температура воздуха ночью на западе -6...-11 градусов, на востоке -12...-17 градусов, днем +2...-3 градусов. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет понижаться.

Отмечается, что в такую погоду остается вероятность происшествий на водных объектах, связанных с провалом людей и техники под лёд рек и водоёмов, а также отрывом прибрежного льда.

Фото: Piter.tv