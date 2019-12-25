В конце дня 17 августа и в начале ночи 18 августа местами на западе региона ожидается ухудшение погоды.

В Ленобласти объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщили сотрудники МЧС со ссылкой на прогноз ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

В конце дня 17 августа и в начале ночи 18 августа местами на западе Ленинградской области ожидаются ливни, грозы, град, при грозе шквалистое усиление ветра 20-24 м/с.

В регионе повышается вероятность различных происшествий, в том числе на дороге, водных акваториях, железнодорожном транспорте. Спасатели просят местных жителей соблюдать меры безопасности.

Фото: Piter.tv