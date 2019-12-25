В Ленобласти в ближайшие 3 часа ожидается гроза

Согласно штормовому предупреждению ФГБУ "Северо-Западное УГМС", 19 июля в ближайшие 1-3 часа в восточных районах области местами ожидаются грозы. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.
Правила безопасного поведения при грозе:
- по возможности не выходите из дома, закройте окна и дымоходы во избежание сквозняка;
- не следует находиться на крыше и около токоотвода и заземлителя;
- отключите радио и телевизор, избегайте использования телефона, в том числе сотового, и электроприборов, не касайтесь металлических предметов;
- на улице не рекомендуется пользоваться зонтом;
- не прячьтесь под высокие деревья (особенно одинокие).
Фото: Pexels
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все