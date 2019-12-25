Петербургская рэперша приняла участие в шоу "Перезагрузка" на ТНТ

На первый взгляд, Анна Славко из Санкт-Петербурга – самая обычная девушка за тридцать, в одиночку воспитывающая ребёнка после развода. Но внутри Ани живёт совсем другая личность – рэпер Никс. Днем Аня работает и проводит время с дочкой, а по вечерам пишет песни и выступает в ночных клубах, мечтая о том, что когда-нибудь она станет настоящей звездой. Аня стала героиней шоу "Перезагрузка" на ТНТ, чтобы обрести уверенность и изменить свою жизнь. Как это было, Аня рассказала в интервью.

Анна, вы пишете рэп и выступаете с ним в барах и клубах Петербурга, есть ли у вас треки про Питер?

Безусловно, я люблю невероятно романтичный Санкт-Петербург и упоминание о нем есть в моих песнях, но не рэп стиля, а поп. Прожив в Санкт-Петербурге 12 лет, я хочу перемен, и сердце мое отдает предпочтение Москве. Этот город мне близок энергетически, моя душа здесь открыта, здесь живут мои друзья артисты и тот, кто является источником моего вдохновения. Дочка моя мечтала жить в Москве, поэтому мы переедем жить в этот город.

Расскажите о вашем запросе, с которым вы пришли в Перезагрузку. Какой вы себя ощущаете после преображения?

На проект я хотела попасть, прежде всего, чтобы стать уверенней в себе. Я – автор более 600 песен. Две из них представлены на площадках, две – вживую, а остальные пока никому не известны. Мне бы хотелось выйти на новый музыкальный уровень и выступать на более широкую публику, занимаясь любимым делом. Сейчас я ищу музыкальный лейбл, где я была бы востребована. После преображения я ощущаю себя яркой звездочкой, которая никогда не остается не замеченной ни на публике, ни на улице. Мои друзья говорят, что мне очень идет этот образ и я была удивлена, как его оценила моя дочка. Благодаря новому образу, созданному "Перезагрузкой" стало больше проектов с моим участием.

Расскажите о своих эмоциях, которые вы испытывали во время съемок и процесса преображения. Были ли слезы радости? Что далось вам сложнее, что понравилось больше всего?

Во время сьемок я испытывала абсолютно разные эмоции. Были и слезы, например, когда я рассказывала про бабушку, которая хотела, чтобы я стала артисткой, и про мамину подругу, которой нет в живых, но песни ее живы в моем сердце. После знакомства со стилистом Линой Дембиковой я проревела часа 2: она затронула настолько личное, что я не ожидала такого поворота событий. Но потом пришло осознание, и все встало на свои места. Было много радостных моментов, было много юмора. Съемочная группа проекта – самая лучшая. Они будто чувствовали, что и когда мне нужно, подбадривали и жили будто моей жизнью вместе со мной. Команда "Перезагрузки" меня не просто изменила, я с ними подружилась, и мне стало не хватать их после завершения моего преображения. Очень понравились самые первые съемки в образах где я просто юрист и мама, где рэперша. Конечно, запомнилось общение с Ксенией Бородиной, запомнился доктор Конников, так как я, на самом деле, жутко боюсь стоматологов, но тщательно это скрывала. Теперь у меня есть зуб, о котором я много лет мечтала теперь у меня есть. И, конечно, особые эмоции вызвал психологический эксперимент. Я была на своем месте и просто душевно отдыхала.

С кем из команды профессионалов вам понравилось работать? С кем может быть, появился особенный коннект?

Мне понравилось работать с косметологом Татьяной. Мы сразу нашли общий язык, так как я 7 лет жизни в прошлом посвятила косметологии. Мне было легко объяснить, что я хочу. Когда смотрела шоу энное количество лет назад, знала, что хочу поработать именно с психологом Виктором Пономаренко, была уверена, что именно он найдет ко мне подход. То же и со стилистом Линой Дембиковой: очень хотела попасть именно к ней. С женщинами мне сложнее находить коннект, в основном все мои ближайшие друзья, коллеги по работе и те, кто меня поддерживают, это мужчины. Я привыкла к мужскому вниманию и общение с женским полом давалось нелегко, но с самого первого дня я почувствовала поддержку от Марии Буше: это тот человек, с которым я хочу дружить всю жизнь. Также, конечно, кастинг-менеджер, которая с самого начала поддерживала и помогала преодолеть сложные моменты. И очень хочу отметить хореографа, с которым мне удалось поработать: я оторвалась по полной и просто испытала восторг, настолько светлый, подходящий мне по духу тоже творческий человек. В целом, сложности преодолены, и можно сказать, что у меня появились друзья и женского пола.

Был ли у вас страх перед камерой, если да, то как вы с ним боролись?

Могу сказать, что страха перед камерой не было, поскольку в Санкт-Петербурге я снималась в фильмах и интернет-проектах. Я знала, что такое съемочный процесс, и от сьемок получала невероятное удовольствие.

Вы помните день кастинга, какие эмоции вы испытали, почему, по вашему мнению, продюсеры выбрали именно вас героиней выпуска?

Скажу честно, для меня это было неожиданно, так как о сьемках в этой программе я мечтала 5 лет, и даже ходила на кастинги. Когда я узнала от дочки, что мы прошли отбор, я сначала не поверила. Я мечтала приехать в Москву, мечтала отметить в столице свой юбилей и отметила его вместе с "Перезагрузкой". Это очень круто! Уверена, что когда чего-то сильно хочешь, это происходит. Думаю, меня выбрали потому, что я действительно хочу стать профессиональной артисткой, которая собирает большие залы. Я необычная, интересная, живая и настоящая. Я не играю, а живу, испытывая огромный спектр эмоций. В моем сердце живет любовь, я влюблена, и это видно невооруженным глазом. Это позволяет мне создавать свои песни и получать от этого удовольствие. Но самое главное, как заметил стилист по волосам Евгений Жук, я умею быть собой, не быть как все, сохранять свою индивидуальность.

Выпуск шоу "Перезагрузка" на ТНТ с Анной Славко смотрите 17 июля в 9.00

Фото: предоставлено пресс-службой ТНТ