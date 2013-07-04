На Комендантском проспекте правоохранители разогнали сходку стритрейсеров: видео

В Приморском районе Петербурга сотрудники полиции ночью прервали мероприятие стритрейсеров. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях 12 сентября.
Между дорогой в Каменку и Комендантским проспектом около 1000 человек решили устроить ночные гонки. Но силовики помешали планам дрифтеров. Они прибыли без приглашения на "вечеринку" и разогнали экстремалов по домам.
Ранее на Piter.tv сообщили, что полиция поймала предполагаемого организатора крупной вечеринки у "Газпром Арены".
Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург
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