На Сортировочной сошли с рельсов пять вагонов с авиационным топливом

Опрокидывания и разлива топлива не произошло.

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку в связи со сходом грузовых вагонов в Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

На территории 4-го парка станции Санкт-Петербург-Московский – Сортировочная 18 апреля в 01:35 сошли с рельсов пять вагонов с авиационным топливом. Опрокидывания и разлива топлива не произошло. Пострадавших нет. В настоящее время вагоны возвращены на пути.

Транспортная прокуратура проверит все обстоятельства, при наличии оснований примет меры реагирования.

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Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура