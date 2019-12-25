Власти Петербурга выплатят премии талантливым школьникам, студентам и молодым преподавателям

Премии присуждаются по итогам конкурсов творческих работ, которые проводит комитет по культуре города.

В среду, 19 мая, губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление Правительства города. Согласно документу, власти города присудят премии в сфере дополнительного образования детей за прошлый год - "Юные дарования" и "Педагогические надежды". Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Ежегодно премии вручаются одаренным учащимся, студентам и молодым преподавателям образовательных учреждений. Известно, что 25 человек получат премию "Юные дарования", размер которой составляет 25 тыс. рублей. Ещё пять преподавателей получат премию "Педагогические надежды", размер которой составляет 50 тыс. рублей. Премии присуждаются по итогам конкурсов творческих работ, которые проводит комитет по культуре города.

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