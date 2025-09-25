Юные петербуржцы приняли участие в кубке Объединения федераций футбола (ОФФ) "Северо-Запад"

Сборную Северной столицы представляли четыре команды, две из которых боролись за бронзу Кубка.

В Пскове завершился юношеский Кубок объединения Федераций футбола "Северо-Запад" среди мальчишек моложе 13 лет. Итоги соревнований предоставлены пресс-службой Федерации футбола Санкт-Петербурга изданию "Вечерний Санкт-Петербург".

В турнире приняли участие шестнадцать футбольных коллективов спортивных школ из шести субъектов Северо-Западного федерального округа: Калининградской, Ленинградской областей, городов Калининград, Великий Новгород, Мурманск и Псков.

Сборную Северной столицы представляли четыре команды, две из которых боролись за бронзу Кубка. Матч за третье место состоялся между командой футбольного клуба "Звезда" и коллективом "Царское село-Динамо". Основное время игры закончилось ничьей со счетом 1:1, но серия пенальти решила судьбу медалей в пользу футболистов ФК "Звезда", победивших со счетом 4:3.

Кубок выиграл футбольный клуб спортивной школы олимпийского резерва №5 из Калининграда, одержавший убедительную победу в финале со счетом 5:0 над земляками из ФК "Калининград".

