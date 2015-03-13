Школьник упал с третьего этажа "заброшки" под Тосно. Проводится проверка

Вечером 9 ноября, в 15:53, сотрудникам полиции Тосно стало известно о несчастном случае — падении ребёнка с третьего этажа заброшенного здания. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.
Позже из медицинского учреждения последовала дополнительная информация: с улицы Садовой, д. 73 в деревне Глинка Тосненского района Ленобласти госпитализирован 12-летний мальчик с многочисленными травмами средней тяжести.
Сейчас уполномоченные органы проводят проверку обстоятельств происшествия.
Фото: Piter.TV
