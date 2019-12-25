12-летний петербуржец получал интимные фото в мессенджере от неизвестного

В полицию обратилась мама школьника.

В Петербурге мама нашла у несовершеннолетнего сына переписку интимного характера. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию обратилась 36-летняя петербурженка. Она сообщила, что 26 декабря в мобильном телефоне своего 12-летнего сына обнаружила переписку с неизвестным лицом в Telegram. Переписка велась с сентября с неизвестным под именем "Женечка". Неизвестный совершил в отношении школьника развратные действия, присылая ему фотографии интимного содержания.

Семья не полная, благополучная, на учете в ОДН не состоит.

Фото: pxhere.com