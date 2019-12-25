Петербургский девятиклассник отравился мухоморами

Подросток находится в тяжёлом состоянии.

Петербургский девятиклассник отправился мухоморами, о чем стало известно Piter.tv.

Девятиклассника госпитализировали в реанимацию днём 27 февраля с острым отравлением веществом психотропного действия (мухоморы). Подросток находится в тяжёлом состоянии. Мальчик попробовал грибы в школе, которые нашел в неустановленном месте его приятель.

Семья полная, характеризуется положительно, на учете в ОДН не состоит.

Ранее в Выборге маленькая девочка отравилась снотворными таблетками.

Фото: Piter.tv