Петербургский девятиклассник отравился мухоморами

Петербургский девятиклассник отправился мухоморами, о чем стало известно Piter.tv.
Девятиклассника госпитализировали в реанимацию днём 27 февраля с острым отравлением веществом психотропного действия (мухоморы). Подросток находится в тяжёлом состоянии. Мальчик попробовал грибы в школе, которые нашел в неустановленном месте его приятель.
Семья полная, характеризуется положительно, на учете в ОДН не состоит.
Ранее в Выборге маленькая девочка отравилась снотворными таблетками.
Фото: Piter.tv
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