В Выборге маленькая девочка отравилась снотворными таблетками

По предварительной информации, девочка выпила восемь таблеток.

В Выборге полуторагодовалая девочка по недосмотру взрослых съела таблетки, сейчас она находится в больнице. Об этом стало известно Piter.tv.

Девочка была госпитализирована вечером 21 февраля с отравлением противосудорожными седативными и снотворными средствами. Она находится в тяжёлом состоянии. По предварительной информации, девочка выпила восемь таблеток.

Семья полная, на учетах не состоит.

Ранее годовалая петербурженка облилась уксусом и получила ожог.

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