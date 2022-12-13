В Выборге маленькая девочка отравилась снотворными таблетками

В Выборге полуторагодовалая девочка по недосмотру взрослых съела таблетки, сейчас она находится в больнице. Об этом стало известно Piter.tv.
Девочка была госпитализирована вечером 21 февраля с отравлением противосудорожными седативными и снотворными средствами. Она находится в тяжёлом состоянии. По предварительной информации, девочка выпила восемь таблеток.
Семья полная, на учетах не состоит.
Ранее годовалая петербурженка облилась уксусом и получила ожог.
Фото: pxhere.com/
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