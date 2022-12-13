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В Выборге маленькая девочка отравилась снотворными таблетками
Сегодня, 9:39
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Выборге маленькая девочка отравилась снотворными таблетками

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По предварительной информации, девочка выпила восемь таблеток. 

В Выборге полуторагодовалая девочка по недосмотру взрослых съела таблетки, сейчас она находится в больнице. Об этом стало известно Piter.tv.

Девочка была госпитализирована вечером 21 февраля с отравлением противосудорожными седативными и снотворными средствами. Она находится в тяжёлом состоянии. По предварительной информации, девочка выпила восемь таблеток. 

Семья полная, на учетах не состоит.

Ранее годовалая петербурженка облилась уксусом и получила ожог.

Фото: pxhere.com/

Теги: отравление, таблетки
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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