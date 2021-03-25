Петербургский школьник умер, надышавшись газом

Прибывшие полицейские пытались реанимировать пострадавшего, но медики позднее лишь констатировали смерть.

Несовершеннолетний петербуржец скончался после того, как надышался газом из зажигалки. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию обратился прохожий. Он сообщил, что на улице Симонова подросток надышался газом из зажигалки. Прибывшие полицейские пытались реанимировать пострадавшего, но медики позднее лишь констатировали смерть.

Оказалось, что 14-летний подросток пытался таким образом получить удовольствие. Семья, в которой воспитывался мальчик, состоит на учете в ОДН.

На выходных в квартире на Большой Пороховской мать обнаружила тело 16-летней дочки.

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