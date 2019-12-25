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В квартире на Большой Пороховской мать обнаружила тело 16-летней дочки
Сегодня, 8:48
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В квартире на Большой Пороховской мать обнаружила тело 16-летней дочки

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Медики не обнаружили на теле признаков насильственной смерти. Причину смерти предстоит определить судмедэксперту.

В Красногвардейском районе Петербурга в квартире было найдено тело несовершеннолетней. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию 15 мая обратилась мама девочки. Она сообщила, что вернувшись в квартиру на Большой Пороховской улице, обнаружила свою 16-летнюю дочь мертвой. Медики не обнаружили на теле признаков насильственной смерти. Причину смерти предстоит определить судмедэксперту.

Мама несовершеннолетней ранее привлекалась по административным статьям за занятие проституцией, неисполнение родительских обязательств и мелкое хулиганство. По словам женщины, сейчас она подрабатывает няней.

Сама девочка была сложным подростком, состояла на учете в отделе по делам несовершеннолетних.

На выходных в Купчино сын убил мать табуретом во время ссоры.

Фото: Piter.tv

Теги: большая пороховская улица, дети, труп
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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