В Купчино воссоздали школьный огород, который существовал 100 лет назад

Когда-то овощи и зелень на территории района высаживали школьники, поэтому огород получил такое название.

В муниципальном образовании №72 в Купчино решили воссоздать школьный огород. Он существовал в округе 100 лет назад. Об этом сообщила пресс-служба МО.

Теперь в сквере между Фарфоровским постом и домом №20/4 на Софийской улице растет несколько видов петрушки, лук, капусту декоративную, шалфей, сельдерей, помидоры и другие травы.

Кадки для огорода спроектировали студенты 2 курса ЛГУ им. Пушкина (направление — Ландшафтная архитектура кафедры культурологии и искусства), а растения подарили сотрудники ГМЗ "Царское Село".

Фото: ВКонтакте / МО №72